Ребят,нужно срочно Решите уравнение 4х2(два -это степень)+9х+5=0 И можно еще решение? Пожалуйста

Алгебра

Ребят,нужно срочно Решите уравнение 4х2(два -это степень)+9х+5=0 И можно еще решение? Пожалуйста

Автор: Гость