Ребят,нужно срочно Решите уравнение 4х2(два -это степень)+9х+5=0 И можно еще решение? Пожалуйста

Алгебра
Ребят,нужно срочно Решите уравнение 4х2(два -это степень)+9х+5=0 И можно еще решение? Пожалуйста
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
4х²+9х+5=0 D=b²-4ac=81-80=1 √D=1 X1=-b-√D/2a=-9-1/8=-10 X2=-b+√D/2a=-1
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