На карте масштабом 1:25000 расстояние между городами A и B равно 8 см.Каково это рассто??ние в действительности? (1)0,2км;(2)2км;(3)20км;(4)200км;

Математика

На карте масштабом 1:25000 расстояние между городами A и B равно 8 см.Каково это рассто??ние в действительности? (1)0,2км;(2)2км;(3)20км;(4)200км;

Автор: Гость