На карте масштабом 1:25000 расстояние между городами A и B равно 8 см.Каково это рассто??ние в действительности? (1)0,2км;(2)2км;(3)20км;(4)200км;
Математика
На карте масштабом 1:25000 расстояние между городами A и B равно 8 см.Каково это рассто??ние в действительности? (1)0,2км;(2)2км;(3)20км;(4)200км;
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 8см *25 000=200 000см:100 000=2км. Ответ: 2) 2км.
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