Сочинение рассуждение публикацистического стиля о пользе чтения

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Ну я пишу своими словами... Писатель Рэй Брэдбери утверждал, что люди, никогда не интересующиеся книгами, совершают настоящее преступление. С этим мнением едва ли согласятся те, кто предпочитает книгам просмотр телепрограмм, общение в интернете, игры. В чем же заключается польза чтения, насколько она велика? Чего лишается человек, в жизни которого не находится времени для хорошей литературы, современной и классической? Польза чтения: логика и память Дени Дидро любил повторять, что индивидуум, пренебрегающий книгами, утрачивает способность мыслить. Следит ли читатель за развитием детективной истории или погружается в мир фантастической вселенной - он думает вместе с автором. Человек пытается понять главную мысль писателя, наталкивается на оригинальные идеи, получает новую информацию. Все это способствует развитию.