Вырази: 1) в метрах 5 км, 900 дм, 300см 2) в кг 9т, 6т 5ц, 800ц, 4000гр 3) в секундах 2мин, 1мин 30сек, 2 мин 30сек 4) в кв. метрах 300 кв дм, 80000кв см, 9кв км.

Математика

Вырази: 1) в метрах 5 км, 900 дм, 300см 2) в кг 9т, 6т 5ц, 800ц, 4000гр 3) в секундах 2мин, 1мин 30сек, 2 мин 30сек 4) в кв. метрах 300 кв дм, 80000кв см, 9кв км.

Автор: Гость