Вырази: 1) в метрах 5 км, 900 дм, 300см 2) в кг 9т, 6т 5ц, 800ц, 4000гр 3) в секундах 2мин, 1мин 30сек, 2 мин 30сек 4) в кв. метрах 300 кв дм, 80000кв см, 9кв км.
Математика
Вырази: 1) в метрах 5 км, 900 дм, 300см 2) в кг 9т, 6т 5ц, 800ц, 4000гр 3) в секундах 2мин, 1мин 30сек, 2 мин 30сек 4) в кв. метрах 300 кв дм, 80000кв см, 9кв км.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 5000м, 90м, 3м 2) 9000кг, 600кг, 500кг, 80000кг, 4 кг 3) 120с, 3630с, 150с 4) 3, 8, 9е+6
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