Найдите промежутки возрастания и убывания функции определите ее точки экстремум??: а)f(x)=2x-5 б)f(x)=x^+4x+5 в)f(x)=x^3-x^2-x+3 Помогите пожалуйста решить!!!!

Алгебра

Найдите промежутки возрастания и убывания функции определите ее точки экстремум??: а)f(x)=2x-5 б)f(x)=x^+4x+5 в)f(x)=x^3-x^2-x+3 Помогите пожалуйста решить!!!!

Автор: Гость