Найдите промежутки возрастания и убывания функции определите ее точки экстремум??: а)f(x)=2x-5 б)f(x)=x^+4x+5 в)f(x)=x^3-x^2-x+3 Помогите пожалуйста решить!!!!
Алгебра
Найдите промежутки возрастания и убывания функции определите ее точки экстремум??: а)f(x)=2x-5 б)f(x)=x^+4x+5 в)f(x)=x^3-x^2-x+3 Помогите пожалуйста решить!!!!
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