От неё завист давление газа при постоянном объёме
Физика
От неё завист давление газа при постоянном объёме
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Зависит от температуры. Это изохорный процесс.
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