Упростить выражение и решить систему
Алгебра
Упростить выражение и решить систему
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Найди общие множители, потом в одном из уравнений вырази х или у( что удобнее) и подставь найденное значение. Честно, не могу сейчас решить. Надеюсь, хоть чем-то помогла)
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