1 Какие треугольники называются равными? Что такое периметр треугольника? 2-что та??ое аксиома,теорема и доказательство теоремы? 3-первый признак равенства треугольника? 4-второй признак равенства треугольника?5-третий признак ...
Математика
1 Какие треугольники называются равными? Что такое периметр треугольника? 2-что та??ое аксиома,теорема и доказательство теоремы? 3-первый признак равенства треугольника? 4-второй признак равенства треугольника?5-третий признак равенства треугольника?6-дать определение медианы,биссектрисы треугольника,и высоты,выполнить построение?! 7-определение равнобедренного,равностороннего треугольника название сторон!? 8-доказать теорему о свойстве равнобедренного треугольника!? 9-сформулировать и доказать теорему равнобедренного треугольника пройденую к основанию!?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1-равные треугольники - это треугольники, у которых все стороны равные (их называют равносторонними) 6-биссектриса - это линия в треугольнике, проведенная из вершины треугольника к противоположной стороне; она делит угол (из вершины) пополам. Медиана - это линия в треугольнике, которая проведена из вершины к противоположной стороне ; она делит эту сторону на две равные части. Высота - это линия в треугольнике, проведенная из вершины треугольника к противоположной стороне ;она образует прямой угол (90 градусов) с этой стороной. 7- равносторонний треугольник - это треугольник, у которого все стороны равны (например, 5см,5 и 5) Равнобедренный треугольник - это треугольник, у которого две боковые стороны (ребра) равны. (отсюда и название: Равнобедренный треугольник). Чем смогла)
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