Сколько звуков в слове" Яблоня"?

Русский язык
Сколько звуков в слове" Яблоня"?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
[й'аблон'а] - 7 звуков.......
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