Название столбиков таблицы подбери и запиши по два примера в каждый столбик слова в которых количество звуков равно количество букв в каждом слове три слога слова в которых звуков больше чем букв в каждом слове три слога
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Название столбиков таблицы подбери и запиши по два примера в каждый столбик слова в которых количество звуков равно количество букв в каждом слове три слога слова в которых звуков больше чем букв в каждом слове три слога
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Количество звуков=количеству букв: норма, корона, паяльник Количество звуков больше количества букв: нация, ёлка, пение. Количество звуков меньше количества букв: лошадь, полынь, картофель
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