Название столбиков таблицы подбери и запиши по два примера в каждый столбик слова в которых количество звуков равно количество букв в каждом слове три слога слова в которых звуков больше чем букв в каждом слове три слога

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Название столбиков таблицы подбери и запиши по два примера в каждый столбик слова в которых количество звуков равно количество букв в каждом слове три слога слова в которых звуков больше чем букв в каждом слове три слога

Автор: Гость