3^(2x+1)+3^(x+2)+6=gt;0
Алгебра
3^(2x+1)+3^(x+2)+6=gt;0
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
*3+*9+6 0 Пусть =y, тогда 3*+9*y+6=0 Сокращаем на три, получаем +3*y+2=0 Через дискриминант решаем, получим корни Возвращаемся к замене и вуаля, решено
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