Над всеми от героями Гоголь смеётся одинаково зло ?

Литература
Над всеми от героями Гоголь смеётся одинаково зло ?
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Гость:
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