Лодка плыла по течению 5 ч и против течения 3 ч. Всего лодка прошла 52 км. С какой скоростью лодка плыла против течения, если её скорость по течению 8 км/ч?

Математика

Лодка плыла по течению 5 ч и против течения 3 ч. Всего лодка прошла 52 км. С какой скоростью лодка плыла против течения, если её скорость по течению 8 км/ч?

Автор: Гость