Лодка плыла по течению 5 ч и против течения 3 ч. Всего лодка прошла 52 км. С какой скоростью лодка плыла против течения, если её скорость по течению 8 км/ч?
Математика
Лодка плыла по течению 5 ч и против течения 3 ч. Всего лодка прошла 52 км. С какой скоростью лодка плыла против течения, если её скорость по течению 8 км/ч?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) Найдем путь, который лодка прошла по течению: S=8*5=40км 2) Вычтем 40 км из общего пути, таким образом узнаем,сколько лодка прошла км против течения: S=52-40=12км 3) Найдем скорость лодки против течен: V=12:3=4км/ч Ответ: 4 км/ч
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