Разделите число 140 на 500 и дайте ответ в виде десятичной дроби.
Математика
Разделите число 140 на 500 и дайте ответ в виде десятичной дроби.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
140 / 500=0,28 140 I 500 0 0,28 ----- 1400 1000 -------- 4000 4000 ------- 0
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