Разделите число 140 на 500 и дайте ответ в виде десятичной дроби.

Математика
Разделите число 140 на 500 и дайте ответ в виде десятичной дроби.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
140 / 500=0,28 140  I  500     0    0,28 ----- 1400 1000 --------   4000   4000  -------         0
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