6,25*1/5+4/5:0,64 помогите пппжппж

Гость: Гость:

6,25 · 1/5 + 4/5 :0,64 = 6,25 · 0,2 +0,8 : 0,64 = 1,25 + 80 : 64 = 1,25 + 1,25 = 2,5. или 1/ 5 - это пятая часть, т.е нужно разделить на 5 1) 6,25 : 5 = 1,25 0,64 = 64 /100 = 16/25 2) 4/5 : 16/25 = 4/5 · 25/16 = 5/4 = 1,25 3) 1,25 + 1,25 = 2,5