Спряжение глаголов с безударными личными окончаниями определяют по......
Русский язык
Спряжение глаголов с безударными личными окончаниями определяют по......
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Если окончание безударное ,спряжение глагола определяется по инфинитиву или по неопределённой форме .
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