Ребят решите плиз Не было на уроке, не поняла тему

Математика
Ребят решите плиз Не было на уроке, не поняла тему
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Автор: Гость
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Гость:
Нечто вроде этого.................
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