Какое влияние оказал дедушка на развитие Алеши в повести М.Горького ,,Детство"

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В становлении характера человека многое зависит от того, в какое окружение попадает он. Бабушка Акулина Ивановна, дедушка Василий Каширин, Цыганок, постоялец Хорошее Дело, дядья и двоюродные братья, уличные ребята. Бабушка Акулина Ивановна много времени проводила с Алешей. Она рассказывала о своей нелегкой жизни, сказывала ему сказки. Мальчик наблюдал за тем, как она относится к Цыганку, мастеру Григорию. Алеша восхищался ее смелостью во время пожара и радовался вместе с ней на празднике. Бабушка стала для него самым дорогим и близким человеком. Она учила его быть добрым, смелым, терпеливым… сцена пожара, болезни Алеши, обучения грамоте о роли деда Каширина в воспитании внука. Хорошее Дело открыл для мальчика дорогу в большой мир – мир науки. Общаясь с Цыганком, Алеша осознал важность таких качеств, как выносливость, терпение, взаимовыручка и трудолюбие. Важные жизненные уроки усвоил Алеша, общаясь с “неумным племенем” и уличными ребятами: - научился оказывать сопротивление, защищать себя, разбираться в людях, не поддаваться влиянию улицы, иметь собственное мнение. М. Горький считает, что надо знать об этих “свинцовых мерзостях русской жизни”, чтобы уметь им противостоять В характере Алеши есть все важные личностные качества, необходимые для жизни. Автор считает, что его герой, пройдя через сложные испытания, приобрел жизненный опыт, извлек для себя уроки нравственности. Он не только сможет успешно адаптироваться в обществе, но и понесет людям “новое, светлое, жизнеутверждающее начало”. Уберечь подростка от негативных сторон жизни, от трудностей, от ошибок невозможно. Ребенок, воспитанный в тепличных условиях, будет не готов к жизни. Трудности закаляют подростка, способствуют формированию важных личностных качеств. Многое зависит от правильного поведения взрослых усвоил жизненные уроки: - поддавшись чужому влиянию, можно совершить плохой поступок; - очень трудно признаться в содеянном; - душевное раскаяние мучительно и невыносимо; - раскаяние приносит облегчение. Важно, чтобы дети и взрослые не теряли контакта и не превратились их отношения в противостояние. Тогда подросток не будет чувствовать себя чужим в окружающем его мире.