Прилетали бы-сделать морфологический разбор
Русский язык
Прилетали бы-сделать морфологический разбор
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Нач. форма прилететь Невозвр. Неперех. Сов. в. 2 спр. Изъявит. наклон. Прош. вр. Мн. ч.
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