Теплоход за 5 часов прошёл против течения реки 132,5 км.За сколько часов он пройдёт э??от путь по течению ,если скорость течения 2 км/ч
Математика
Теплоход за 5 часов прошёл против течения реки 132,5 км.За сколько часов он пройдёт э??от путь по течению ,если скорость течения 2 км/ч
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)132.5÷5=26.5 км/ч - скорость против течения 2) 26,5+4=30,5 км/ч - скорость по течению 3)132,5÷30,5=4ч 21/61ч
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