Теплоход за 5 часов прошёл против течения реки 132,5 км.За сколько часов он пройдёт э??от путь по течению ,если скорость течения 2 км/ч

Математика

Теплоход за 5 часов прошёл против течения реки 132,5 км.За сколько часов он пройдёт э??от путь по течению ,если скорость течения 2 км/ч

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