Было 4 яблока и 4 брата,как сделать так,чтобы у каждого брата было по яблаку и чтобы 1 ябоко осталось в корзине?

Математика
Было 4 яблока и 4 брата,как сделать так,чтобы у каждого брата было по яблаку и чтобы 1 ябоко осталось в корзине?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Нужно каждое яблоко разделить на 4 части ,то получается 16 кусков ,и их нужно разделить на 4 ( брата) и получится 4 куска .так как 4 куска это яблоко то одно яблоко остаётся .
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