Дано выражение: 0,6748t+0,3252t−40,9 1. Запиши выражение, которое получается после упрощ??ния данного: 2. Вычисли значение выражения, если t=470.
Математика
Дано выражение: 0,6748t+0,3252t−40,9 1. Запиши выражение, которое получается после упрощ??ния данного: 2. Вычисли значение выражения, если t=470.
Ответ(ы) на вопрос:
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0,6748t+0,3252t−40,9=t-40.9 при t=470 470-40,9=429,1
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