В прямоугольном треугольнике АВС С = 90°, В = 60°, АВ = 16 см. Найдите сторону СВ.
Геометрия
В прямоугольном треугольнике АВС С = 90°, В = 60°, АВ = 16 см. Найдите сторону СВ.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Рассмотрим треуг АВС - прямоуг угол А=180-(90+60) = 30° По теореме прямоугольных треугольников, напротив угла в 30° лежит катет, равный половине гипотенузы, следовательно СВ=1/2 АВ СВ=1/2 * 16 СВ=8 (см)
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