Здравствуйте. Можете, пожалуйста, написать всё, что знаете об имени прилагательно??! Желательно чтоб инфа была из программ 5-7 классов!!! Заранее спасибо.

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Имя прилагательное- часть речи, обозначающая признак действия, отвечает на вопросы какой? какая? какое? какие? каков? какова? имеет полную и краткую форму. Может быть качественное, относительное и притяжательное. Склоняются по падежам и изменяются по числам, в единственном числе изменяются также по родам.