Что общего в истории складывания Французского и Германского королевств и в чём их различия?

История
Что общего в истории складывания Французского и Германского королевств и в чём их различия?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Общее: Они образовались после распада империи Карла Великого.В 843 году три его внука в г. Вендене заключили договор и поделили империю на 3 части ( сейчас Франция, Германия и Италия). И Франция и Германия- бывшие варварские племена.  Различие: Во франции » Вассал моего вассала- не мой вассал»,то есть вассалы подчинялись только своему сеньору ( вспоминай феодальную лестницу- если ты не герцог,а барон, то король тебе не указ); в Германии- » вассал моего вассала- и мой вассал тоже», то есть все подчиняются королю.
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