Мини сочинение 8 предложений с однородными членоми предложения на тему как я пров??л свои коникулы
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Мини сочинение 8 предложений с однородными членоми предложения на тему как я пров??л свои коникулы
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Эти каникулы я провёл дома. Я смотрел телевизор, читал книги и играл в компьютерные игры. Мои одноклассники и одноклассницы тоже ничего особенного не делали. Они ходили в кино и кафе. В кафе они ели попкорн и чипсы. Пили кока-колу, фанту и спрайт. Так что каникулы были неинтересные и скучные. В школу мы вернёмся уставшими и печальными.
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