В равнобедренном треугольнике CDE с основанием CE проведена биссектриса CF. Найдите угол ECF, если угол D= 54 градуса.
Математика
В равнобедренном треугольнике CDE с основанием CE проведена биссектриса CF. Найдите угол ECF, если угол D= 54 градуса.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
∠С=∠Е=(180°-54°)/2=126°:2=63° ∠ЕСF=1/2∠С=63°:2=31,5°
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Право
Помогите решить(со статьями) Молодые супруги Ольга и Александр зарегистрировали брак и поклелись в верности и никогда не расторгать брак и это за...
Русский язык
Окружающий мир