В равнобедренном треугольнике CDE с основанием CE проведена биссектриса CF. Найдите угол ECF, если угол D= 54 градуса.

Математика
В равнобедренном треугольнике CDE с основанием CE проведена биссектриса CF. Найдите угол ECF, если угол D= 54 градуса.
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
∠С=∠Е=(180°-54°)/2=126°:2=63° ∠ЕСF=1/2∠С=63°:2=31,5°
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