В равнобедренном треугольнике CDE с основанием CE проведена биссектриса CF. Найдите угол ECF, если угол D= 54 градуса.

Математика

В равнобедренном треугольнике CDE с основанием CE проведена биссектриса CF. Найдите угол ECF, если угол D= 54 градуса.

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