-2х(3х+1)=0 Помогите решить пожалуйста
Математика
-2х(3х+1)=0 Помогите решить пожалуйста
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
-6x^-2x=0 d=b^-4ac=4-4*(-6)*0=4.2^ x1=2+2/-12=4/-12=-0,33 x2=2-2/-12=0
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