Ответ примера 42 минуты 25 секунд прибавить 1 часа 40 секунд умножить на 30 ответ

Математика
Ответ примера 42 минуты 25 секунд прибавить 1 часа 40 секунд умножить на 30 ответ
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1 час = 60 мин.  42 минуты 25 сек + 60 мин 40 сек = 102 мин 65 сек 102 мин 65 сек * 30 = 3079 мин 5 сек. 3079 мин = 51 час 31 сек
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