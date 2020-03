Подскажите пожалуйста. Нужно проверить решение задачи в QBasic, но данная программа ??е идет на Windows 7. Как быть в этом случае?

Гость: Гость:

Вот так программа больше походит на программу REM CLS Dim X as integer Dim A as integer INPUT "Ввод числа X ", X IF sin(X)>0.3 and cos(X)>0.3 THEN A=X^2 ELSE A=X^3 END IF PRINT "A ",A END увы найти конкретно компилятор под квик бейсик не удалось и поскольку в разных бейсиках не шарю, то подсказать трудно Qbasic завелся на виртуалке на xp, код принял и отработал. Только одно но - русский текст не понимает, лучше писать транслитом или на англ