1.Значение первообразной F(x) функции f(x)=11sinx в точке равно -9. Найдите F(-п/3) 2.Значени?? первообразной F(x) функции f(x)=8cosx в точке равно -п равно 13. Найдите F(п/6)
Алгебра
1.Значение первообразной F(x) функции f(x)=11sinx в точке равно -9. Найдите F(-п/3) 2.Значени?? первообразной F(x) функции f(x)=8cosx в точке равно -п равно 13. Найдите F(п/6)
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