При каких значениях a выражение 12a+2 больше 10a-6?
Алгебра
При каких значениях a выражение 12a+2 больше 10a-6?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Запишем неравенство: 12a+2 > 10a-6 и решим его 12a - 10a > -6 - 2 2a > - 8 a > -4 О т в е т. при а > - 4
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