Найдите ширину прямоугольного параллелепипеда если его длина равна 2,8 сантиметра высота 3,6 сантиметра а его объем равен 16,128 сантиметров кубических
Математика
Найдите ширину прямоугольного параллелепипеда если его длина равна 2,8 сантиметра высота 3,6 сантиметра а его объем равен 16,128 сантиметров кубических
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Возьмем ширину за х и составим уравнение: 2.8*3.6*х=16.128 10.08х=16.128 х=16.128/10.08=1.6см Ответ: ширина 1.6 см.
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