Найдите ширину прямоугольного параллелепипеда если его длина равна 2,8 сантиметра высота 3,6 сантиметра а его объем равен 16,128 сантиметров кубических

Математика

Найдите ширину прямоугольного параллелепипеда если его длина равна 2,8 сантиметра высота 3,6 сантиметра а его объем равен 16,128 сантиметров кубических

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