Дайте характеристику этому предложению: Животные и растения связаны между собо?? пищевой цепью .

Русский язык
Дайте характеристику этому предложению: Животные и растения связаны между собо?? пищевой цепью .
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Простое, повествовательное, невосклицательное, распространенное, двусоставное, полное, осложнено однородными подлежащими.
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