Жили были на свете два друга медвежонок и зайчонок .Жили они в дремучем лесу .Всегда и во всем друг другу помогали ... Надо в середину добавить текст .... Однажды медвежок увидел на высоком дереве гнездо с пчелами . Он знал что...
Литература
Жили были на свете два друга медвежонок и зайчонок .Жили они в дремучем лесу .Всегда и во всем друг другу помогали ... Надо в середину добавить текст .... Однажды медвежок увидел на высоком дереве гнездо с пчелами . Он знал что они злые и кусачие .Но медвежонок очень хотел достать мед ... Продолженте надо помогите пожалуйсто заранее спасибо
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Помогали,делали всё вместе и никогда не тратили своё время зря. В лесу жил маленький медвежонок. Он очень любил кушать мёд которое он доставал его на высоком дереве. однажды.... хотел достать мёд и всё таки он залез на верхушку к пчёлам ,но пчёлы ужалили 5го он упал и остался голодным.
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