Жили были на свете два друга медвежонок и зайчонок .Жили они в дремучем лесу .Всегда и во всем друг другу помогали ... Надо в середину добавить текст .... Однажды медвежок увидел на высоком дереве гнездо с пчелами . Он знал что...

Литература

Жили были на свете два друга медвежонок и зайчонок .Жили они в дремучем лесу .Всегда и во всем друг другу помогали ... Надо в середину добавить текст .... Однажды медвежок увидел на высоком дереве гнездо с пчелами . Он знал что они злые и кусачие .Но медвежонок очень хотел достать мед ... Продолженте надо помогите пожалуйсто заранее спасибо

Автор: Гость