Журнал объявил конкурс детских рисунков ,в котором приняла участие одна девятая часть его подпишеков. сколько подписчиков у журнала если редакция получила рисунки от 10000 детей???

Математика

Журнал объявил конкурс детских рисунков ,в котором приняла участие одна девятая часть его подпишеков. сколько подписчиков у журнала если редакция получила рисунки от 10000 детей???

Автор: Гость