Журнал объявил конкурс детских рисунков ,в котором приняла участие одна девятая часть его подпишеков. сколько подписчиков у журнала если редакция получила рисунки от 10000 детей???

Математика
Журнал объявил конкурс детских рисунков ,в котором приняла участие одна девятая часть его подпишеков. сколько подписчиков у журнала если редакция получила рисунки от 10000 детей???
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Если 10000= 1/9, то все подписчики это 10000*9=90000
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