Значение и происхождение слова подросток
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Значение и происхождение слова подросток
Ответ(ы) на вопрос:
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Под-ро-сток Существительное, одушевленное, мужской род, 2-е лицо. Происхождение: Происходит от существительного рост или глагола расти, подрастать Значение: Человек или животное как мужского, так и женского пола в период между детством и юностью
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