Значение силы трения скольжения зависит … Выберите один ответ: только от матер??ала соприкасающихся тел только от степени их обработки (шероховатости) только от силы прижимающей одно тело к поверхности другого от всех пере...

Физика
Значение силы трения скольжения зависит … Выберите один ответ: только от матер??ала соприкасающихся тел только от степени их обработки (шероховатости) только от силы прижимающей одно тело к поверхности другого от всех перечисленных факторов
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Гость:
Вроде все факторы верны
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