Звание Героя Ашиб Кериб внешность

Русский язык
Звание Героя Ашиб Кериб внешность
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Героя зовут Ашик Кериб.Он молодой бедный юноша с красивым голосом и чистым сердцем.Живёт в Тифлизе.Так как он очень беден он не может жениться на красавице Магуль-Мегери. Он пошёл странствовать по свету на 7 лет.Магуль-Мегери обещала ждать его. Ашик Кериб не успевал вернуться в срок,тогда ему помог всадник на белом коне.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
(45673×34567)×(235×6789)=
Ответить
Русский язык
Спиши продолжение осенней зарисовки. Вся цветная фл..тилия движется в одну сторон?? . Но что за бел..я лодочка в..дна за цветным флотом ? Да это пл...
Ответить
Математика
Линейка длиннее чем кисточка а ручка короче чем кисточка Какой предмет самый короткий покажи на схематическом чертеже Какой отрезком изображена лин...
Ответить
Математика
Вычислите 625^-2,25 * 25^-2/3 * 125^25/9
Ответить
Українська мова
Грудень, січень, лютий, рік як назвати одним словом чи словосполученням?
Ответить