Звание Героя Ашиб Кериб внешность

Гость: Гость:

Героя зовут Ашик Кериб.Он молодой бедный юноша с красивым голосом и чистым сердцем.Живёт в Тифлизе.Так как он очень беден он не может жениться на красавице Магуль-Мегери. Он пошёл странствовать по свету на 7 лет.Магуль-Мегери обещала ждать его. Ашик Кериб не успевал вернуться в срок,тогда ему помог всадник на белом коне.