Звание Героя Ашиб Кериб внешность
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Звание Героя Ашиб Кериб внешность
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Героя зовут Ашик Кериб.Он молодой бедный юноша с красивым голосом и чистым сердцем.Живёт в Тифлизе.Так как он очень беден он не может жениться на красавице Магуль-Мегери. Он пошёл странствовать по свету на 7 лет.Магуль-Мегери обещала ждать его. Ашик Кериб не успевал вернуться в срок,тогда ему помог всадник на белом коне.
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