Зверек, листок , рожок, снежок, часок, пенек, грибок, лесной, цветной, садовый, домаш??ий, грибной. Подчеркни безударные гласные .пожалуйста

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Зверек, листок , рожок, снежок, часок, пенек, грибок, лесной, цветной, садовый, домаш??ий, грибной. Подчеркни безударные гласные .пожалуйста
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
ЗвЕрек,лИсток,рОжок,снЕжок,чАсок,пЕнек,грИбок,лЕсной,цвЕтной,сАдовЫй,дОмашнИй,грИбной. =)
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