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Звукова модель слова запамятай
Українська мова
Звукова модель слова запамятай
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
(запамйатай) ( - . - . - = . - . = ) 9 букв, 10 звуків
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