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Аэронавтика
Аэронавтика
как заправляют самолет?
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Аэронавтика
как олимпийский огонь перевозят в самолете?
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Аэронавтика
что произойдет с жидкостью после выключения двигателей корабля?
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Аэронавтика
можете объяснить что такое ЭКРАНОПЛАН?
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Аэронавтика
Что такое число Маха
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