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Искусствоведение
Искусствоведение
что значит кит дизайнера? что это такое?
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Искусствоведение
Каким способом определить подлинность картины написанной до 1945 года?
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Искусствоведение
подскажите кто нарисовал картину и как называется?
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Искусствоведение
кто может объяснить смысл картины Малевича "Черный квадрат"?
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Искусствоведение
Кому посвятил Бетховен произведение «Лунная соната»?
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Искусствоведение
пинакотека что это?
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Искусствоведение
Кто как когда изобрел саксофон?
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Искусствоведение
что означает слово лубок
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Искусствоведение
Кто изобрел ластик?
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Искусствоведение
Какие цвета называют холодными а какие теплыми
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Искусствоведение
Что такое паспарту?
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Искусствоведение
Багет что это?
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Искусствоведение
Что в живописи может быть
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Искусствоведение
Какие три цвета называются основными?
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Искусствоведение
Что имеют в виду художники, когда говорят: это «сухая кисть»?
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Искусствоведение
Чем отличается триптих от диптиха?
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Искусствоведение
как делают памятники и скульптуры из бронзы
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