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Культурология
Культурология
Какие черты были характерны для социально-политического развития античной Греции? сочетание личных интересов и интересов государства развитая частная собственность мощный бюрократический аппарат демократические формы правления
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Культурология
Почему на Рождество обмениваются подарками?
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Культурология
Литература Древней Индии
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Культурология
Из каких уровней состоит культурология
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Культурология
Почему у нас тетради с количеством страниц, кратным шести (12, 18, 24, 48 и т.д.)?
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Культурология
Что символизирует бразильский флаг?
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Культурология
Основные функции культуры
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Культурология
Что такое «знак» и «символ» в культуре?
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Культурология
что изучает прикладная культурология?
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Культурология
что означает термин мормон?
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Культурология
Какое растение является символом Японии?
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Культурология
кто изобрел воздушного змея?
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Культурология
Типология культур. Подходы к культуре и ее истории
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Культурология
какие именно автомобили считаются старинными?
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Культурология
сколько всего в мире языков?
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Культурология
Почему в Америке белых людей называют бледнолицыми, а индейцев - краснокожими?
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Культурология
Как повелось, что у страны есть флаг?
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Культурология
Які народні твори називаються веснянками?
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Культурология
Які пісні називаються обрядовими?
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