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Медицина
Какие бывают противопоказания для кесарева сечения?
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Медицина
Какие бывают пути заражения сифилисом?
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Медицина
Из-за чего может идти кровь из носа?
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Медицина
Как бросить курить?
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Медицина
Сколько бактерий живет в организме человека?
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Медицина
Лечит ли таблетка Анальгина от боли?
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Медицина
Сколько соли в теле человека?
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Медицина
Правда ли нет что Калий 40 влияет на продолжительность жизни
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Медицина
Кого называют зеркальные люди
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Медицина
Правда ли что если есть много капусты то вырастет большая грудь!?
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Медицина
Как помогают антибиотики, чем отличаются от простых таблеток?
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Медицина
От чего бывает налет на языке?
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Медицина
правда ли то, что чем больше мозг, тем человек умнее
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Медицина
Сколько весит воздух в легких?
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Медицина
Почему после физических нагрузок на следующий день ноги болят меньше, чем спустя несколько дней?
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Почему кровь берут из безымянного пальца?
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Признаки термического ожога.
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Медицина
почему нельзя бить в висок?
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Медицина
Помогите с вопросом Наследственная изменчивость, ее виды.
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Медицина
Почему человек плохо видит в воде?
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Почему меняются зубы?
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Почему лишний вес опасен для здоровья сердца?
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Почему перестали применять инъекции адреналина в сердце при реанимации?
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Какие наши растения заживляют раны?
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Медицина
Почему при растягивании суставов трещат пальцы?
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