Кулинария
- Реферат: Зависимость интенсивности дыхания растительных продуктов от температуры
- Реферат: Хлеб и булочные изделия
- Реферат: Создание трансгенных продуктов
- Реферат: А. А. Ананьев Супы
- Реферат: А. Волканов Домашний кондитер
- Реферат: Адыгейская кухня
- Реферат: Американская национальная кухня
- Реферат: Анализ пищевой ценности пиццы
- Реферат: Ассортимент технология приготовления, оформление пирогов из дрожжевого теста
- Реферат: Ассортимент, качество и пищевая ценность хлеба
- Реферат: Африканская национальная кухня
- Реферат: Банкет за столом с частичным обслуживанием официантами
- Реферат: Банкет по случаю приема высокого гостя с полным обслуживанием официантами на 30 персон
- Реферат: Банкет-фуршет
- Реферат: Бисквитное тесто
- Реферат: Блюда из запеченных овощей
- Реферат: Блюда из натуральной рубленой массы
- Реферат: Блюда удмутрской национальной кухни
- Реферат: Блюда рыба в тесте, кулебяка с капустным фаршем
- Реферат: Все про чаи