Сочинение «Бесценных слов транжир и мот» (образ поэта в лирике В. Маяковского)

Многие поэты задумывались о цели поэтического творчества, о своем месте в жизни страны, народа. Именно они первыми откликались и давали свою оценку каким-либо общественным событиям, явлениям.

Одним из таких поэтов своего времени является Владимир Маяковский. Его творчество представляет новый этап в развитии русской поэзии. Владимир Маяковский для нас прежде всего — поэт-политик. Он всегда спорил с теми, кто считал, что основной предмет поэзии — лирические темы. Сближая поэзию с политикой, Маяковский поставил искусство на службу революции.

Владимир Владимирович выступает перед нами еще и как поэт-новатор. Художественное новаторство поэта было рождено революцией, которая определила характер и содержание его лирики. В своем творчестве он использовал средства и приемы художественной условности, много сделал в области стихосложения. Большинство его стихов написано тонической системой и построено в виде “лесенки”. Таким образом он выделяет главные слова, чтобы точнее донести их смысл до читателя. Большое место в своем творчестве Маяковский уделяет образу поэта. Он определил назначение поэта в современной поэзии и посвятил много стихотворений своему любимому труду. По его мнению, поэт должен “быть активным бойцом, активным работником”. Он был также сторонником борьбы за чистоту поэзии, ратовал за активную и кропотливую работу над стихами.

В то нелегкое время, когда жил и творил Маяковский, поэты и писатели должны были платить большие налоги. В стихотворении “Разговор с фининспектором о поэзии” Владимир Владимирович доказывает фининспектору, что это несправедливо. Он говорит, что труд поэта нисколько не легче труда рабочего на заводе. Поэт сравнивает написание стихов с тяжелой добычей радия:



Поэзия

— вся! —

езда в незнаемое.

Поэзия — та же добыча радия.

В грамм добыча,

в год труды.

Изводишь единого слова ради тысячи тонн

словесной руды.



Маяковский не считает поэта каким-то особенным человеком. “Поэт, — говорит он, — такой же рабочий человек”.

Сам Владимир Владимирович не только пишет стихи. Он готов выполнять для дела революции любую работу. Много сил и таланта Маяковский отдал написанию агиток, плакатов, рекламы. Задумываясь о кажущейся бесполезности поэтического творчества среди будничных забот людей, он задает вопрос:



Ведь если звезды зажигают —

значит это кому-нибудь нужно?



А поэзия — это тоже звезда, которая зажигается, и ее свет служит людям. Маяковский не сомневается в том, что его искусство нужно народу, что оно необходимо стране, как солнце. Так у него возникло стихотворение “Необычайное приключение”. В нем автор сравнивает поэзию со светилом, которое издавна считалось символом жизни на земле, без которого не было бы ни тепла, ни света. Стихи согревают душу человека, заставляют осознать себя неотъемлемой частью огромного мира. А солнце тоже:



“Ты да я,

нас, товарищ, двое!

Пойдем, поэт,

взоприм

вспоем

у мира в сером хламе.

Я буду солнце лить свое,

а ты — свое, стихами”.



Поэт и Солнце действуют сообща, сменяя друг друга. Поэт заявляет, что когда “устанет” и захочет “прилечь” Солнце, то он “во всю светает мочь — и снова день трезвонится”.

Важной особенностью поэзии Маяковского было то, что круг жизненных явлений в его произведениях был ничем не ограничен. Поэт считал, что обязан писать обо всем, что видит вокруг себя, что волнует и мучит, ведь любая тема — это познание чего-то нового, каждое стихотворение — первооткрытие, а поэзия в целом — “езда в незнаемое”.

Итоговым, обобщающим все творчество Маяковского является вступление к поэме “Во весь голос”. В этом произведении автор обращается к грядущим поколениям, обещая рассказать “о времени и о себе”:



Я, ассенизатор

и водовоз, революцией

мобилизованный и призванный.



Автор в этом стихотворении называет себя ассенизатором, очищающим город от нечистот, поэт борется с “грязью” жизни. Маяковский называет себя водовозом потому, что его стихи, как и вода, необходимы людям.

Владимир Владимирович с полным сознанием своего значения утверждает, что его стихи будут известны потомкам:



Мой стих

трудом

громаду лет прорвет и явится

весомо,

грубо,

зримо, как в наши дни

вошел водопровод, сработанный

еще рабами Рима.



Поэзия Маяковского — страстный и смелый разговор “агитатора, горлана-главаря”. Для того чтобы так писать, как писал он, требуется недюжинный талант и мужество. Сам он считал, что поэт должен быть не похожим ни на кого.

Его поэзия, глубокая и проникновенная, поражает своей оригинальностью и яркостью. Поэтому интерес к творчеству такой незаурядной личности, как Маяковский, не может быть преходящим, как и ко всему гениальному. .