Дети синего фламинго

Надо мной опять кружит тень. Третий день подряд. . .

Да нет, не думайте, что это плохо! Это замечательно! Значит, Птица нашла меня. Значит, она выросла! Но птенец не мог вырасти сам, его кто-то должен был выкормить. А никто, кроме нас двоих -- меня и Малыша, не знал, где гнездо. Разве что Отшельник. . . Нет. Отшельник не стал бы заботиться о птенце. Ведь он старался "никому не делать ни зла, ни добра". Значит, Малыш жив! Почему же он не вернулся с Птицей? Не знаю. Я пока ничего не знаю, но скоро узнаю все. Я уже решил. Только мне опять нужен кинжал. Такой же, как появился у меня в тот день, в августе. . . Деревянный кинжал В тот вечер мы играли в войну. Не в современную войну, где дым и грохот, а в рыцарей. У нас были деревянные мечи и щиты фанеры. На щитах каждый рисовал какой-нибудь знак -- свой рыцарский герб. У меня был олень. Такой же, как на моей майке. Просто я ничего не мог придумать и срисовал этого оленя с майки. И получилось здорово -- будто у меня и правда свой герб: на щите и на одежде. . . В нашей армии было пять человек, а у противников шесть. Поэтому договорились, что мы будем укрываться в засадах, а они нас искать: у тех, кто прячется, всегда есть преимущество. По сигналу мы разбежались. Я сразу кинулся в "ущелье". Это заросший лопухами проход между глухой стеной двухэтажного дома и высоким сараем. Я знал, что очень скоро противники побегут через "ущелье" в соседний сквер -- искать нас в кустах желтой акации. В проходе спрятаться было негде: лопухи мы порядком повытоптали. Но -под крыши сарая торчала толстая жердь, я ее давно заприметил. Я закинул за спину щит, а меч сунул под резинку на шортах -- так, что клинок вылез штанины, и стал взбираться. Бревна, которых был сложен сарай, рассохлись от старости, в них чернели щели. Они помогали мне цепляться. Скользкие сандалии срывались, занозистый меч царапал ногу, но все же я добрался до жерди. Ухватился за нее и повис. Мускулы у меня не очень-то сильные, подтягиваться я плохо умею. Но пальцы и кисти рук у меня крепкие -- такой уж я уродился. Я долго-долго могу вертеть мечом во время боя, а если во что-нибудь вцеплюсь, могу висеть хоть целый день. Ну, не день, а, скажем, полчаса. . . Значит, я повис и стал ждать рыцарей чужой армии.

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