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Дети синего фламинго

           Надо мной опять кружит тень.    Третий день подряд. . .
       Да нет,  не думайте,  что это плохо!  Это замечательно! Значит, Птица нашла меня. Значит, она выросла!    Но  птенец не  мог вырасти сам,  его кто-то  должен был выкормить.   А никто,  кроме нас двоих -- меня и Малыша, не знал, где гнездо. Разве что Отшельник. . .   Нет.   Отшельник не  стал бы заботиться о  птенце.   Ведь он старался "никому не делать ни зла, ни добра".    Значит, Малыш жив!    Почему же он не вернулся с Птицей? Не знаю. Я пока ничего не знаю, но скоро узнаю все.   Я уже решил.   Только мне опять нужен кинжал. Такой же, как появился у меня в тот день, в августе. . .                Деревянный кинжал        В  тот вечер мы играли в  войну.   Не в  современную войну,  где дым и грохот,  а  в рыцарей.   У нас были деревянные мечи и щиты фанеры.   На щитах каждый рисовал какой-нибудь знак --  свой рыцарский герб.   У  меня был олень. Такой же, как на моей майке. Просто я ничего не мог придумать и срисовал этого оленя с майки.   И получилось здорово --  будто у меня и правда свой герб: на щите и на одежде. . .    В  нашей армии было  пять человек,  а  у  противников шесть.   Поэтому договорились,  что мы будем укрываться в  засадах,  а они нас искать:  у тех, кто прячется, всегда есть преимущество.    По сигналу мы разбежались.   Я сразу кинулся в "ущелье".   Это заросший лопухами проход между глухой стеной двухэтажного дома и  высоким сараем. Я  знал,  что  очень скоро противники побегут через "ущелье" в  соседний сквер -- искать нас в кустах желтой акации.    В проходе спрятаться было негде:  лопухи мы порядком повытоптали.   Но -под  крыши  сарая торчала толстая жердь,  я  ее  давно заприметил.   Я закинул за  спину щит,  а  меч сунул под резинку на шортах --  так,  что клинок вылез штанины, и стал взбираться.    Бревна,  которых был сложен сарай,  рассохлись от старости,  в них чернели щели.   Они помогали мне цепляться. Скользкие сандалии срывались, занозистый меч царапал ногу, но все же я добрался до жерди. Ухватился за нее и повис.    Мускулы у  меня не очень-то сильные,  подтягиваться я плохо умею.   Но пальцы и кисти рук у меня крепкие --  такой уж я уродился. Я долго-долго могу вертеть мечом во  время боя,  а  если во что-нибудь вцеплюсь,  могу висеть хоть целый день. Ну, не день, а, скажем, полчаса. . .    Значит, я повис и стал ждать рыцарей чужой армии.

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