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Доктор медицины (Опальные рассказы)

    Это маленькое незаметное происшествие случилось на станции "Ряжи".
     Там наш поезд остановился минут на десять, поджидая встречного.
     Вот наш поезд остановился. Посыпалась, конечно, публика в вагоны. А среди них, семеня ножками, видим, протискивается один такой немолодой уже гражданин с мешком за плечами.
     Это был такой довольно затюканный интеллигентик. Такие у него были усишки висячие, как у Максима Горького. Кожица на лице такая тусклая. Ну, сразу видать -- человек незнаком с физкультурой и вообще, видать, редко посещает общие собрания.
     Вот он спешит по платформе к вагону. А на спине у него довольно-таки изрядный мешок болтается. И чего в этом мешке -- пока неизвестно. Но поскольку человек спешит из деревенского района, то можно заключить, что в мешке не еловые шишки лежат, а пшеница, или там сало, или, скорей всего, мука, поскольку с мешка сыплется именно эта самая продукция.
     Помощник дежурного по станции оглядел вверенных ему пассажиров и вдруг видит такой прискорбный факт -- мешочник.
     Вот он мигнул агенту, -- мол, обратите внимание на этого субъекта.
     И, поскольку в связи с уборкой урожая спекулянты и мешочники закопошились и начали хлеб вывозить, так вот -- не угодно ли-- опять факт налицо.
     Агент дежурному говорит:
     -- То есть наглость этих господ совершенно не поддается описанию. Каждый день сорок или пятьдесят спекулянтов вывозят отсюда драгоценное зерно. То есть на это больно глядеть.
     Тем временем наш интеллигентик покрякивая взобрался в вагон со своим товаром. Сел и, как ни в чем не бывало, засунул свой мешок под лавку. И делает вид, что все спокойно, он, изволите видеть, в Москву едет.
     Дежурный агенту говорит:
     -- Позвольте, позвольте, я где-то этого старикана видел. Ну да, говорит, я его тут на прошлой неделе видел. Он, говорит, по платформе колбасился и какие-то мешки и корзинки в вагон нагружал.
     Агент говорит:
     -- Тогда надо у него удостоверение личности потребовать и поглядеть его поклажу.
     Вот агент с дежурным по станции взошли в вагон и обращаются до этого интеллигентика: мол, будьте добры, прихватите свой мешочек и будьте любезны за нами следовать.
     Пассажир, конечно, побледнел, как полотно. Начал чего-то такое лопотать, за свой карманчик хвататься.
     -- Позвольте, говорит, в чем дело? Я в Москву еду. Вот мои документы. Я есть доктор медицины.
     Агент говорит:
     - Все мы доктора! Тем не менее, говорит, будьте любезны без лишних рассуждений о высоких материях слезть с вагона и проследовать за нами в дежурную комнату.
     Интеллигент говорит:
     -- Но, позвольте, говорит, скорей всего поезд сейчас тронется. Я запоздать могу.
     Дежурный по станции говорит:
     -- Поезд еще не сейчас тронется. Но на этот счет вам не приходится беспокоиться. Тем более, у вас, скорей всего, мало будет шансов ехать именно с этим поездом.
     Начал наш пассажир тяжело дышать, за сердечишко свое браться, пульс щупать. После видит -- надо исполнять приказание. Вынул из-под лавки мешок, нагрузил на свои плечики и последовал за дежурным.
     Вот пришли они в дежурную комнату.
     Агент говорит:
     -- Не успели, знаете, урожай собрать, как эти форменные гады обратно закопошились и мешками вывозят ценную продукцию. Вот шлепнуть бы, говорит, одного, другого, и тогда это начисто заглохнет. Нуте, говорит, развяжи мешок и покажи, чего там у тебя внутри напихано.
     Интеллигент говорит:
     -- Тогда, говорит, сами развязывайте. Я вам не мальчик мешки расшнуровывать. Я, говорит, из деревни еду и мне, говорит, удивительно глядеть, чего вы ко мне прилипаете.
     Развязали мешок. Развернули.

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