0,01 b2+*+100 c2=(0,1b+*)2 Решите плиз 2 это степень, а * неизвестное число, которое нужно найти
Алгебра
0,01 b2+*+100 c2=(0,1b+*)2 Решите плиз 2 это степень, а * неизвестное число, которое нужно найти
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
по формуле сокращенного умножения (a + b)² =a² + 2ab +b² 0.1²b² +2*0.1b*10c +10²c = 0.01b² +2bc +100c² = =(0.1b + 10c)² 2*0.1b*10c=2bc и 10c
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