0,01 b2+*+100 c2=(0,1b+*)2 Решите плиз 2 это степень, а * неизвестное число, которое нужно найти

Алгебра

0,01 b2+*+100 c2=(0,1b+*)2 Решите плиз 2 это степень, а * неизвестное число, которое нужно найти

Автор: Гость